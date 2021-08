Ciro Di Maio arrestato per la droga dello stupro, quelle foto oscene con i genitali in mostra

25 agosto 2021 a

a

a

Ciro Di Maio, il conduttore di Marcopolo, arrestato per un grosso quantitativo di droga dello stupro, ha quasi 5mila followers su Instagram dove tra selfie più o meno "normali" ha postato anche degli scatti "osceni". L'ultimo, pubblicato un paio di settimane fa è un video in cui vestito solo con un paio di slip, un cappellino da baseball e gli occhiali da sole, mostra in primo piano le sue parti intime mentre balla. E se si scorrono le foto ce n'è un'altra a dir poco agghiacciante dove è seduto sul gabinetto e fa vedere - con una sfocatura - i suoi genitali. Con il commento: "La settimana inizia così .. un po’ per tutti no?".

Di Maio, nato a Napoli, 46 anni, conduttore tv, è anche autore, attore e regista. Dal 2009 sul canale Marcopolo conduce il programma "Diario di Viaggio". Appassionato di fotografia, scrive anche sul travel magazine ''Diari di viaggio di Marcopolo''. Al suo attivo ha anche una mostra fotografica dal titolo "Gaia, la natura diventa arte", inaugurata nel 2014.

Negli anni - si legge sul suo sito internet personale - è stato "inviato per vari programmi tv" e ha realizzato "reportage e rotocalchi di cucina, moda, design, arte e fotografia". La sua biografia online riporta anche partecipazioni come attore in fiction e film tv e a teatro e sottolinea che il debutto è stato "con Raffaella Carrà nel 1988 in Carramba che fortuna!".

"Droga dello stupro". Tv italiana sotto choc: arrestato il conduttore Ciro Di Maio. Orrore sessuale, cos'aveva in casa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.