Affari Tuoi, clamoroso: con chi è in vacanza De Martino

"Chiuso per ferie". Stefano De Martino ha da poco concluso la sua prima stagione alla guida di Affari Tuoi, il game show di Rai 1. Lo showman napoletano è volato al mare per godersi qualche giorno di sole e di meritato riposo.

Ma non è solo. Con lui c'è un ospite d'eccezione. Si tratta del celebre Dottore di Affari Tuoi, al secolo Pasquale Romano. In una delle foto postate su Instagram si vede infatti Stefano De Martino in lontananza occuparsi della sua tintarella. E in primo piano c'è proprio il volto del Dottore, apparso sul piccolo schermo proprio in occasione di questa passata stagione. Ormai è diventato a tutti gli effetti una delle star del programma televisivo.