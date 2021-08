"50 sfumature di Cristiano Malgioglio": il video fa andare in tilt la rete

Francesco Fredella 27 agosto 2021 a

Adesso arriva "50 sfumature di Malgioglio": la Rete in tilt. Il video, abbastanza simpatico e singolare, fa sta facendo il giro di tutti i social: doppiaggio vilare e immagini, montate ad hoc, che fanno sorridere anche Malgy. Che si sta preparando all'arrivo su Rai1 a Tale quale show, il programma condotto da Carlo Conti. Lì ritrova anche un ex concorrente del Grande Fratello vip, Pierpaolo Pretelli (ex velino di Striscia la notizia) che è tra gli "arruolati" da Carlo Conti.

"In amore ho sempre mentito, perché mi è sempre piaciuto mentire", racconta nel video la Malgy. Questa nuova versione di "Cinquanta sfumature di Cristiano Malgioglio" accomuna estratti di interviste a celebri spezzoni della famosa pellicola, che vede protagonisti Jamie Dornan e Dakota Johnson (si tratta, lo ricordiamo, dell'adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo del 2011 scritto da E. L. James).

Il 31 agosto Malgioglio è atteso al Power Hits Estate di RTL102.5, che si terrà all'Arena di Verona dove verrà decretato il tormentone estivo. Cristiano canterà "Tutti me miran", il suo ultimo brano che sta spopolando ovunque. Per lui si tratta del quinto successo di fila. Un vero successo che piace a tutti, grandi e piccoli. Ed è stato un anno formidabile per Cristiano: il Grande Fratello come guest star e poi il commento dell'Eurovision Song contest su Rai1. Adesso l'arrivo da Carlo Conti e poi, come anticipato da Libero, un programma di cucina con un format tutto nuovo. E le regine dei fornelli sono pronte a tremare. Ma non si sa altro, per adesso.

