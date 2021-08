Tiziano Ferro, la foto straziante: "Forse non ho mai veramente accettato la tua morte"

28 agosto 2021 a

Chi ha un cane lo sa: perderlo è come perdere un caro amico. E Tiziano Ferro, su Instagram, mostra con dolcezza e malinconia il suo amore per Beau, il cane morto un anno fa. "Forse - scrive il cantante a corredo di una sua foto sorridente con l'amico a quattro zampe - non ho mai veramente accettato la tua dipartita".

La loro vita insieme è stata brevissima: appena 4 mesi. L'interprete di Xdono e Rosso relativo e il compagno Victor avevano adottato il cane quando quest'ultimo era già adulto, e purtroppo è venuto a mancare poche settimane dopo. "Caro Beau forse non ho mai veramente accettato la tua dipartita dopo soli quattro mesi insieme. Cosa avrei dato per incontrarti prima di tanti anni in canile!".





"Però voglio dirti grazie, sai? - prosegue Tiziano su nel suo post su Instagram - Per gli insegnamenti, la fede e la pazienza. E per l’amore incondizionato, vero e puro anche se avevi ancora addosso le ferite e il dolore dell’abbandono. Da quando te ne sei andato abbiamo deciso che sarà per noi una missione adottare cani adulti. Per dare loro l’opportunità che meritano, perché quell’amore profondo non ha pari, perché ce lo hai insegnato tu".

"Un anno senza di te non era quello che avrei voluto oggi ma forse nella tua infinita generosità hai preferito lasciare spazio ad altri tuoi fratelli. Ciao Bappo ci manchi davvero tanto". Tantissimi i commenti commossi dei fan e dei followers, che riconoscono nelle parole del cantante i sentimenti già provati per i propri amici a quattro zampe.

