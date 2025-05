La Volta Buona, Munoz Morales sconvolge Balivo: "Raul Bova..."

Rocio Munoz Morales è stata ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, il programma televisivo in onda su Rai 2. Nel corso dell'intervista, si è parlato a lungo della sua relazione con Raul Bova. Lei ha smentito le voci riguardanti una crisi con l'attore italiano. Anzi, ha raccontato com'è nata la passione. "Ma come parlavi all’inizio della storia con Raoul?”, ha domandato la padrona di casa. "In inglese, una volta abbiamo fatto pure l’amore in inglese“, ha ricordato ridendo la Munoz Morales.

Munoz Morales ha poi raccontato ai telespettatori di Caterina Balivo quanto sia difficile essere genitori: "Siamo anche due genitori che falliamo, che sbagliamo, non siamo perfetti ma di certo siamo due genitori che le amano alla follia e che hanno costruito una bellissima famiglia piena d’amore”. Lei, per esempio, ha cercato di seguire le orme dei suoi genitori: “Ho vissuto con l’esempio dei miei genitori che si amavano ma che si piacevano pure tanto”.

“Ho vissuto con l’esempio dei miei genitori che si amavano ma che si piacevano pure tanto”. Rocío Muñoz Morales a #LVB pic.twitter.com/RFxYUpWuoP — La Volta Buona (@voltabuonarai) May 14, 2025

Sulle voci sulla presunta crisi, invece, aveva spiegato: "Il gossip? A volte ci azzeccano, però colorano, ingigantiscono e creano cose intorno a una verità normale… se sei una persona normale e litighi con il tuo fidanzato è noioso, quindi loro creano intorno una cosa gigante che non è la verità”.