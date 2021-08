Manuel Dallori, Pequod, YC Fino Garden: l'Italian Style di musica e divertimento che piace nel mondo

31 agosto 2021 a

a

a

L'estate 2021, per fortuna, per chi lavora con la musica dal vivo e con i locali e per chi vuol divertirsi, non è ancora finita. L'intrattenimento delle discoteche, unico settore fermo al 100% per colpa del Covid-19, sta respirando solo grazie a serate all'aperto in cui, invece di ballare, si ascolta musica, ci si godono spettacoli, ovviamente mentre si beve e si mangia qualcosa di buono.

E che succederà in autunno? Il settore del divertimento, come già capita ad Ibiza o a Mykonos, punterà necessariamente su qualità e lusso, magari un lusso accessibile a quasi tutti, più che sui grandi numeri, numeri che non si possono concretizzare causa assembramenti. "Noi italiani dovremmo puntare anche sull'Italian Style. Tutto il mondo ce lo invidia", spiega Manuel Dallori. 52 anni, originario di Viareggio e ormai cittadino del mondo visti i successi che ha conseguito in tante città tra cui Montecarlo, al nuovo The Cliff, a Lugano, punterà su eccellenza della cucina e veri dinner show con tanti artisti (cantanti, ballerini, performer). "Chi lavora per far emozionare le persone non può che provare a realizzare ciò che ancora non c'è, andando incontro ad esigenze ancora non così chiare al mercato", spiega.

Un brand tutto italiano, anzi fiorentino, che si sta facendo vedere e sentire nel mondo è senz'altro Pequod Acoustics, un'azienda specializzata in casse acustiche che fanno spettacolo prima ancora di diffondere musica grazie ad design sinuoso e colori forti (bianco e rosso, soprattutto). Ad esempio, per l'estate 2021, le casse Pequod si sono fatte vedere e sentire a Ibiza, all’hotel Mim Es Vivé e in Puglia, al sofisticato Cala Maka. E oggi, grazie a Zephyrus è possibile godersi il sound e il design Pequod anche in uffici, spazi personali, sale conferenze.

Anche Domina, soprattutto per i suoi resort sparsi di Sharm El Sheik e Santa Flavia, in Sicilia, punta su cibo e stile tutti italiani, su show mozzafiato e pure sullo sport. Al Domina Zagarella Sicily, ad esempio, dal 10 al 12 settembre, ecco il Gran Finale del Torneo International di Beach Soccer. Saranno presenti quattro nazionali (Italia, Brasile, Francia e Perù) per uno spettacolo di qualità. A Sharm, invece, lo sport fa rima con relax. Vedere la barriera corallina è sempre un'emozione, ma vivere l'esperienza su una Wellness Boat è tutta un'altra cosa. Un fisioterapista sale a bordo e dà lezioni di ginnastica posturale, tecnica di respirazione o pilates a corpo libero e fa pure massaggi rilassanti, da godere ascoltando il rumore del mare.

E che succede invece in zona Bergamo? Al #Costez di Telgate il rito del weekend non è molto cambiato, anche se non si può ballare. Lo stile c'è. Ragazze e ragazzi si conoscono, si divertono e magari, qualche volta, nel locale si innamorano, ascoltando musica e bevendo qualcosa di buono. Fondamentale resta la musica, che non sempre è proposta da dj attivi in mezzo mondo come quelli del collettivo Nasty Juice Music. E tra le tendenze c'è senz'altro la live music. Tra i gruppi più attivi tra locali ed eventi italiani, ad esempio, c'è la Al-B.Band di Alberto Salaorni. Il loro repertorio, sempre pieno di ritmo, dà energia anche a chi cena o sta seduto bevendo un drink.

E' stata un'estate di successo assoluto per la Costa Smeralda, dove tra le nuove location si è fatto notare YC Fino Garden, a Porto Rotondo un'oasi di relax, cibo italiano d'eccellenza e musica creata da chi ha portato al successo Fino Beach, a Cala Sassari. E in Costiera Sorrentina? Continuano gli aperitivo infiniti con vista sul Vesuvio sulla Terrazza dell'Hilton Sorrento Palace. Non emozionarsi in un simile contesto è davvero difficile.

E la musica? Se le grandi hit mondiali ed i tormentoni latitano, c'è un notevole spazio per l'originalità e artisti italiani di qualità. Jaywork, ad esempio, è un Music Group che mette insieme talenti e label molto diversi tra loro, accomunati solo dalla qualità dei loro dischi. Luca Peruzzi e Luca Facchini, più che 'dettare le nuove tendenze', propongono e fanno rilassare, anche con tante playlist su Spotify. Decisamente piacevole è infine il sound di Melus Kaye, artista calabrese che nella musica musica riesce a mettere insieme rock, dance, e sound etnico, grazie anche a video d'eccezione che realizza in prima persona.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.