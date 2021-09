Guendalina Tavassi pestata, "tutto in mano al mio legale": in pubblico così, terribile sospetto sull'aggressore

15 settembre 2021 a

Un grosso caso, le immagini di Guendalina Tavassi con occhio nero. Pestata, insomma. Foto pubblicate dalla figlia, che ha aggiunto commenti durissimi per quanto accaduto, per il fatto che qualcuno avesse ridotto la madre così, con il volto tumefatto.

Ora, però, a parlare è la diretta interessata, proprio Guendalina Tavassi. Lo fa su Instagram, in una serie di stories, in cui rassicura i suoi fan, nonostante l'occhio sia ancora pesto. Ma il segno non si vede: la Tavassi spiega che lei preferisce truccarsi, coprire il segno e tirare dritta per la sua strada. "È tutto in mano ai miei avvocati, non posso parlare", spiega.

Insomma, il mistero continua: Guendalina Tavassi di fatto conferma l'aggressione, senza però spiegare chi sia l'aggressore. Si limita a sottolineare come abbia già denunciato il caso. "Ragazzi eccomi qua, in tutto il mio splendore. Grazie per avermi mandato un sacco di messaggi, purtroppo non posso raccontare quello che è successo perché è tutto in mano agli avvocati quindi vi prego non chiedetemelo", spiega su Instagram.

E ancora, aggiunge: "Ognuno ha un suo modo di reagire, io nella mia vita ne ho passate tante e non ho più lacrime, ma non sta male solo chi sta a letto per giorni. Io lo maschero in questo modo e perché ho dei figli e questo è il mio lavoro. Vorrei dire alle persone che sanno la verità che la dicano, visto che io non posso parlare", ha concluso Guendalina Tavassi.

