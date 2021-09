Rtl 102.5, con Radiofreccia e Radiozeta hanno contribuito al ritorno alla normalità: radio, ascolti in grande crescita

Francesco Fredella 20 settembre 2021 a

La tanto desiderata normalità sta tornando. Ora, per davvero, sembra sotto ai nostri occhi dopo due anni orribili e da cancellare. Grazie al ritorno alla normalità, il mezzo radio torna a crescere con una forte accelerazione negli ultimi mesi. Il pubblico è in costante aumento secondo i dati d’ascolto dell’indagine TER 2021, dati che saranno resi pubblici da domani e che riguardano la pubblicazione dei due Trimestri Mobili. Si rileva una crescita progressiva in entrambi i Trimestri Mobili fino ad arrivare, per quanto riguarda gli ascolti del quarto d’ora medio nel secondo Trimestre Mobile, a un aumento del 6% rispetto alle rilevazioni precedenti. Cresce del 2% il numero di ascoltatori del giorno medio.

“RTL 102.5, la prima radiovisione italiana, ha sempre saputo interpretare il desiderio di tutti gli ascoltatori di poter tornare alla normalità e i dati TER dimostrano che, anche dopo un periodo di grandi incertezze, il mezzo radio gode di ottima salute ed è un punto fermo nelle abitudini quotidiane degli italiani. RTL 102.5 è felice di accompagnare giorno per giorno la vita dei Very Normal People con un vero servizio pubblico”, dice il presidente di RTL 102.5, Lorenzo Suraci.

Insomma, la radio vince e convince. Sempre. E chi diceva, tanti anni fa: "Video Killed the Radio Star" deve rassegnarsi. Non è affatto così: la radiovisione resta, oggi, uno dei mezzi di comunicazione più seguiti. Non sente il peso degli anni ed affascina anche i giovani.

