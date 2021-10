Forum, sapete chi è quest'uomo? Ospite fisso dalla Palombelli, conferme da casa-Berlusconi

20 ottobre 2021 a

Clamorosa novità in studio a Forum. Alla corte di Barbara Palombelli approda Vittorio Vaccaro. Dopo una ospitata estemporanea, l'attore ha debuttato lunedì scorso, 18 ottobre, con un ruolo ufficiale: "Come accennato anche dalla padrona di casa", scrive Giuseppe Candela nella sua sapidissima rubrica di gossip televisivo (e non solo) su Dagospia, A lume di Candela, Vaccaro "sarà presente come opinionista in molte puntate".





"La notizia? - aggiunge con un tocco di malizia Candela, sempre molto ben informato - Vaccaro è il compagno di Luna Berlusconi, figlia di Paolo Berlusconi". E nipote, dunque, di Silvio Berlusconi, Sua Emittenza. Candela, ormai storico collaboratore di Dagospia, ha fama nell'ambiente di essere infallibile segugio, in grado di intercettare voci di corridoio e i più oscuri oscuri gossip dietro le quinte. Stavolta però, è stata la stessa Luna a "servirgli la notizia" su un piatto d'argento.

La nipote del Cav, da sempre molto attiva nel mondo della solidarietà della cultura non solo milanese, e ora pittrice di professione, dal proprio profilo su Instagram da mesi ha ufficializzato il rapporto con Vaccaro a suon di dediche romantiche e foto in coppia. Dopo la fine della lunga relazione con l'attore e regista Edoardo Sylos Labini, Luna Berlusconi da un anno fa coppia fissa con il nuovo protagonista di Forum.

