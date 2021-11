Luisa Ranieri, "nudo integrale clamoroso": Lady Montalbano, ecco cosa passa in tv (senza censura)

04 novembre 2021 a

a

a

Un "nudo giovanile clamoroso", quello di Luisa Ranieri. Frontale e integrale, ancorché artistico: l'attrice napoletana, moglie di Luca Zingaretti alias Commissario Montalbano, aveva 30 anni ed era sul set di Eros, il film corale diretto dal maestro Michelangelo Antonioni insieme agli illustri colleghi Steven Soderbergh e Wong Kar-wai. Antonioni, all'ultima prova dietro la macchina da presa, aveva scelto la splendida Ranieri per uno dei tre episodi, Il filo pericoloso delle cose, affidandole il ruolo di una conturbante ragazza in grado di destabilizzare il rapporto di Christopher e Cloe, coppia annoiata in vacanza in Toscana. Il nome del film non mente: la Ranieri è effettivamente una "bomba dei sensi, impegnata in una incendiaria scena di auto-erotismo totalmente senza veli e poi in un rapporto con il marito fedifrago.

Nudo frontale integrale, Dayane Mello estrema. Rischio-censura: questa foto potrebbe sparire | Guarda





Una apparizione sufficiente a mandare in brodo di giuggiole il critico cinematografico e televisivo Marco Giusti. Il "papà" di Blog (in coppia Enrico Ghezzi) è l'autore della imperdibile rubrica di Dagospia "Il divano dei Giusti", in cui consiglia cosa vedere comodament seduti in poltrona sul piccolo schermo. Si tratta spesso di perle letteralmente nascoste nei palinsesti, capolavori "seri" o meraviglie trash-pecorecce da intenditori. Roba, per capirci, che farebbe la felicità di Quentin Tarantino e sodali.

"Ma la Boschi ha visto queste foto?". Dago piccante, cosa gira sul suo fidanzato: "Frontale, in reggicalze, senza censura" | Guarda

"I film più caldi - premette Giusti con un fondo di rammarico -, cioè Appassionata, sorta di sub-Malizia con Ornella Muti e Eleonora Giorgi come ragazzine romane conturbanti, e Eros con Luisa Ranieri in un nudo giovanile clamoroso ripresa da Michelangelo Antonioni, passano molto tardi, il primo su Cine 34 all'1.25 e il secondo su Rete 4 alle 2.05". I tiratardi avranno un buon motivo per aspettare.

Britney Spears, nudo frontale integrale: la follia contro suo padre, non era mai arrivata a tanto | Immagini forti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.