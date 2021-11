Madonna come Marilyn Monroe, mezza nuda a letto: il dettaglio che fa inorridire

05 novembre 2021 a

a

a

La regina delle provocazioni Madonna questa volta ha esagerato: la popstar di Like a virgin e Frozen ha posato nei panni di Marilyn Monroe morente, parrucca biondo platino e senza vestiti nel letto, con sul comodino qualche flacone di sonniferi e barbiturici.

"Come ti voglio soddisfare". Vietato ai minori: la proposta indecente di Michael Jordan a Madonna, dettagli estremi





Il cortometraggio e il relativo servizio fotografico sono stati pubblicati dalla cantante americana, 63 anni, sulla propria pagina Instagram ma anche i fan più accaniti non hanno potuto fare a meno di criticare la scelta di pessimo gusto. A fronte delle accuse e degli insulti, però, Miss Louise Veronica Ciccone ha reagito a modo suo, sfrontato e diretto: "Sto celebrando la vita di questa grande artista. Se siete troppo stupidi per riconoscerlo, non posso aiutarvi".

"Per qualche motivo morboso e inquietante, Madonna decide di ricreare il letto di morte di Marilyn Monroe", scrive un utente. "Ricreare una cosa del genere è stato completamente sbagliato, guardare queste immagini mi ha fatto piangere perché sappiamo tutti cosa le è successo davvero", ha scritto un altro follower. Non manca chi deride Madonna per i troppi ritocchini chirurgici che l'hanno resa "irriconoscibile".

Latex, trasparenze e curve "assassine". Capito la ragazzina? Figlia d'arte supervip: chi è sua mamma | Guarda

A private affair ("Un affare privato"), questo il nome del cortometraggio, secondo Madonna dovrebbe studiare "il rapporto intimo tra un fotografo e la sua musa. Ispirato da Marilyn Monroe e Bert Stern la settimana prima che lei morisse. Queste parole sono scritte da me. Non hanno niente a che fare con Marilyn. Io sto rendendo omaggio alla sua fragilità incandescente che ho visto in questi scatti".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.