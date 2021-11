Maneskin, trionfo agli Mtv European Music Awards. Damiano vestito così in Ungheria: lo "sfregio" a Orban

15 novembre 2021 a

Un messaggio chiarissimo quello dei Maneskin agli Mtv European Music Awards. La band italiana ha vinto nella categoria migliore rock band. Una vittoria che arriva come un fulmine a ciel sereno. Si tratta della prima volta che artisti italiani arrivano a vincere gli Ema. Dal palco di Budapest, con il loro singolo "Mammamia", i Maneskin hanno portato un appello preciso a favore della comunità Lgbt+ e a tutela dei diritti di tutti.

E proprio nel Paese che si è distinto per una polemica con l'Unione europea. Viktor Orban, premier ungherese, ha approvato una legge che impone il divieto di parlare di omosessualità con i minori, quindi nelle scuole ma anche in tv. Da qui la provocazione del frontman Damiano David. Se infatti gli altri componenti della band, Ethan Torchio, Victoria De Angelis e Thomas Raggi si sono presentati vestiti di oro e nero, il cantante ha sfoggiato slip di pelle luccicanti, stivali e reggicalze.

Ma non è tutto, per essere più chiari, i Maneskin tramite Damiano hanno detto: "Quest'anno, in particolare, bisogna andar fieri del nostro paese per i risultati raggiunti non solo da noi, ma da tanti sportivi e da personalità della cultura". E ancora: "Peccato per i diritti civili, dove continuiamo a rimanere indietro e invece per noi sarebbe stata la vittoria più importante. Siamo sempre schierati da quella parte sia sul palco che nella vita privata". Il riferimento è all'affossamento del ddl Zan in Aula, dove al Senato è stata approvata la cosiddetta tagliola che rimanda in commissione il disegno di legge contro l'omotransfobia.

