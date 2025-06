Schlein contro Meloni: "Silenzio grave, non sono sorpresa"

"È un grave silenzio. La premier ha perso un’altra occasione per difendere la democrazia e la libertà. Ma non sono sorpresa": la leader del Pd Elly Schlein lo ha detto in un'intervista a Repubblica accusando la presidente del Consiglio Giorgia Meloni di non aver commentato il tanto discusso Pride di Budapest. La segretaria dem, poi, è passata a suggerire cosa si dovrebbe fare in Italia: "Noi continuiamo a batterci per una legge contro l’omotransfobia, c’è il disegno di legge Zan che la destra ha affossato tra gli applausi dicendo che si rischiava una deriva liberticida. Che libertà difendono, quella di picchiare i gay? Poi chiediamo una legge che riconosca i diritti delle famiglie omogenitoriali e delle famiglie gay. Non possono essere solo le Corti a indicare la strada, serve una legge. E poi chiediamo il matrimonio egualitario, in Spagna sono stati appena festeggiati i 20 anni".

"Queste destre nazionaliste, di cui fa parte Meloni, hanno l’ossessione di cancellare le differenze - ha proseguito la dem -. Si riempiono la bocca parlando di famiglia tradizionale ma loro non sono un esempio. Le famiglie vanno difese tutte. Al posto di fare la guerra alla povertà e di dare risposte ai bisogni delle persone, fanno la guerra alle libertà individuali. Fanno battaglie ideologiche contro migranti e i diritti Lgbtqia+ per coprire il fatto che tagliano la sanità pubblica e bloccano il salario minimo".