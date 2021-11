Arisa, una tempesta ad alto tasso erotico: l'ultima foto pazzesca, occhio al dettaglio

27 novembre 2021 a

Scatenata. Già, Arisa ha stravolto la sua comunicazione. E soprattutto la sua immagine. In particolare sui social, dove continua a mostrarsi in pose provocanti, con look assai "svestiti", maliziosi, seducenti. E oltre alle foto le parole: in alcune recenti interviste, infatti, la cantante - Rosalba Pippa all'anagrafe - ha addirittura aperto alla possibilità di fare un film "soft por***". Già, cinema a luci rosse.

"La trovo fi*** da sempre, cosa le farei fare sul set". Rocco Siffredi, confessioni vietate ai minori su Arisa: la proposta indecente

Per inciso l'idea è stata subito rilanciata da Rocco Siffredi, che si è detto prontissimo a portarla sul set, dilungandosi anche in dettagli piuttosto "piccanti" su quello che le farebbe interpretare. Dunque Max Felicitas, storico rivale di Siffredi nel mondo dell'hard, che a sua volta si è detto interessato ad Arisa, proponendo un "triangolo" proprio con Siffredi, insomma una peculiare offerta di pace.

"Facciamolo in tre". Proposta indecente ad Arisa, chi è il vip che ha perso la testa: clamoroso

Staremo a vedere, insomma. Nel frattempo, Arisa incanta i suoi fan con un'altra deliziosa, e provocante, fotografia. Un primissimo piano, quello che potete vedere qui sotto, con occhio un poco languido e labbra rosse socchiuse. Bellissima, eccezionale. E a corredo, il commento: "Tutto il resto è un rumore lontano. Una stella che esplode ai confini del cielo". Arisa, insomma, vola sempre più in alto.

