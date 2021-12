Marco Mengoni, la svolta. "Ho imparato a prendere tempo per me stesso"

Francesco Fredella 03 dicembre 2021 a

a

a

Prima la vittoria del Power hits estate di RTL 102.5, con il brano Ma Stasera, poi il doppio disco di platino. Ed ancora il traguardo raggiunto con “Cambia un uomo”, singolo che ha anticipato il suo nuovo album, è uno dei brani più trasmessi in radio da diverse settimane. Ora Marco Mengoni, uno dei cantanti più amati di sempre, è pronto a tornare sulle scene con un nuovo album – che s’intitola “Materia (Terra)". Tra l'altro il suo nuovo album conta collaborazioni con i più importanti produttori italiani e due artisti d’eccezione: Gazzelle e Madame.

“Materia (Terra) sono le mie origini, la mia famiglia e le mie tradizioni. E’ un progetto ampio. Perché ci saranno in futuro altri 2 dischi dal titolo Materia, ma tra parentesi ci sarà qualcos’altro. Era importante partire dalla terra, argomento che mi sta a cuore. Sono attento a quello che posso fare per il pianeta, per salvaguardarlo”, dice ai microfoni di Collettivo Zeta con Simone Palmieri e Diego Zappone.

Su Radio Zeta, la radiovisione della Generazione futuro diretta da Federica Gentile, Mengoni si racconta senza filtri. Il suo nuovo lavoro è corale. “Una canzone è stata registrata in presa diretta, con 14 elementi differenti che suonavano live. Ci sono due artisti che stimo, Madame e Gazzelle. Entrambi hanno tante storie da raccontare, oltre ad essere bellissime persone. Poi ci sono tantissimi produttori, e ognuno di loro ha dato una visione diversa di musica, ma che comunque fosse affine alla mia. Soul, Pop, Funky e tanto altro”, racconta a Zappone e Palmieri.

E quando si parla dei live svela: “Ci sto pensando con calma e pazienza. Ho imparato a prendere del tempo per me stesso, in tutto quello che faccio tra cui la creazione di un album o il pensiero di un concerto. La scaletta ancora non c’è, ma la struttura del Live si. Bisogna tornare a fare musica dal vivo”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.