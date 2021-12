Radiofreccia, 20 canzoni in gara: ecco come votare sul sito ufficiale

Francesco Fredella 06 dicembre 2021 a

Venti canzoni in gara per la "Top 20" 2021 di Radiofreccia, anima rock per antonomasia. Segnate questa data: lunedì 20 dicembre, in quell'occasione la classifica sarà svelata in diretta dalla prima all'ultima posizione. Lo annuncia Radiofreccia sul suo sito internet: "Andate qui e votate tra le 20 Top 20 più suonate da Radiofreccia nel 2021", si legge.

"Chi seguirà Ozzy Osbourne - vincitore dell'edizione 2020 - nella speciale classifica di fine anno realizzata dagli ascoltatori di Radiofreccia? Gli occhi sono tutti sulla puntata del 20 dicembre, dalle 14.00 alle 16.00. Insieme a Cecile B verrà scoperta tutta la classifica dalla ventesima alla prima posizione e, ovviamente, verrà decretato il vincitore.



AC/DC - Witch's Spell

Lo scorso anno gli AC/DC sono tornati per il primo album dopo la morte di Malcolm Young, l'attesissimo "Power Up" che ha visto anche rientrare in formazione Brian Johnson dopo lo stop forzato dovuto a problemi di salute. Witch's Spell è l'ultimo singolo estratto dall'album con la band australiana sempre in forma e impegnata a fare quello che sa fare meglio: il rock'n'roll.

AMYL AND THE SNIFFERS - Security

Pubblicata come secondo singolo dal secondo album "Comfort To Me", 'Security' è l'ormai classica esplosione di energia targata Amyl And the Sniffers. La formazione australiana guidata dalla spiritata Amy Taylor mostra ancora una volta come dare al punk aggressione sonora e tormenti del cuore.

Di seguito, in ordine alfabetico, le Top 20 in gara per il titolo di Top 20 2021 di Radiofreccia:

AC/DC - Witch's Spell

AMYL AND THE SNIFFERS - Security

BRUCE SPRINGSTEEN - I'll See You In My Dreams

CEDRIC BURNSIDE - Step In

CLEOPATRICK - The Drake

THE COLD STARES - In the Night Time

DELAIRE THE LIAR - Furnace

DES ROCS - Suicide Romantics

DON BROCO - One True Prince

FOO FIGHTERS - Waiting On A War

GRETA VAN FLEET - Broken Bells

IMAGINE DRAGONS - Wrecked

INHALER - It Won't Always Be Like This

IRON MAIDEN - The Writing On The Wall

KALEO - Skinny

MACHINE GUN KELLY - Papercuts

NOTHING BUT THIEVES - Futureproof

THE OFFSPRING - This Is Not Utopia

SAM FENDER - Seventeen Going Under

VOLA - These Black Claws

