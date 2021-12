Elettra Lamborghini, una clamorosa menzogna sull'ereditiera: che cosa sta succedendo in Rai?

27 dicembre 2021 a

a

a

Ormai al prossimo festival di Sanremo manca poco. Eppure non è ancora del tutto chiaro chi ci sarà, sul palco dell'Ariston per la kermesse condotta da Amadeus e in onda su Rai 1. Così, a fare un po' di chiarezza, ecco che ci pensa Dagospia, con "A lume di Candela", la rubrica firmata da Giuseppe Candela.

Tutina attillatissima? Dettagli da censura (e molto intimi): Elettra Lamborghini, follia da bollino rosso | Video

E su Dago si legge: "Il settimanale Chi aveva svelato e poi addirittura rilanciato la certezza Alessia Marcuzzi, ci aveva pensato il Corriere della Sera a smentire l'ipotesi, noi possiamo aggiungere che si tratta di un nome mai vagliato". Insomma, niente Marcuzzi.

"Sempre lubrificate". Elettra Lamborghini l'ha detto davvero: confessione spintissima, fan sconvolti

Ma non solo. Si parla poi di Elettra Lamboghini, svelata dal Messaggero ma puntualmente smentita da Dagospia: insomma, niente ereditiera all'Ariston, anche se non è chiaro perché sia sfumato l'accordo o se sia stata lei a rifiutare. Infine, Elisa Isoardi: "Anche in questo caso nome mai finito sul tavolo. A differenza di quanto accennato dal settimanale Chi, Tommaso Paradiso non sarà il co-conduttore di Sanremo 2022. La sua presenza sarebbe prevista ma in un ruolo differente", conclude Dagospia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.