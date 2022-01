Il 13 febbraio 2022 torna il World Radio Day 

Francesco Fredella 26 gennaio 2022 a

L’Italia celebra la Giornata Mondiale della Radio con i più grandi protagonisti delle Radio nazionali, Locali, web e universitarie. Alla data tanto attesa manca pochissimo: il 13 febbraio è alle porte, si celebrerà la giornata mondiale della Radio, istituita nel 2011 dall’UNESCO.



Nel 2022, per l’undicesima edizione del World Radio Day, celebriamo ancora insieme la Radio con un grande evento online organizzato da Radiospeaker.it , in collaborazione con Dizione.it e Programmiradiofonici.it.In cosa consiste l’evento?Il World Radio Day si svolgerà come l’anno scorso in diretta streaming dalle ore 10:00 alle ore 18:00. L’evento vedrà l’alternarsi dei protagonisti delle radio Nazionali, Locali, Web ed Universitarie.Il macro tema lanciato dall’UNESCO per l’edizione del 2022 è “Radio and Trust”, ovvero radio e fiducia.Lo scopo della Giornata Mondiale della Radio è sensibilizzare il pubblico sull’importanza della radio nella nostra società. Chi saranno gli ospiti del World Radio Day 2022?Numerosi esperti e professionisti della radio si alterneranno durante il World Radio Day in brevi interviste per celebrare la radio.Tra gli ospiti già confermati per questa edizione ci sono: Linus, Nicola Savino e il trio Medusa di Radio Deejay; Giuseppe Cruciani di Radio 24; Francesco Facchinetti e Marco Mazzoli di Radio 105; Federica Gentile di RTL 102.5; Mario Fargetta, Wad di m2o; Manola Moslehi di Radio Italia; Filippo Ferraro e Baz di RDS; Ringo di Virgin Radio; Filippo Solibello di Rai Radio2; Danny Stucchi di Radio Capital.La lista completa degli ospiti, gli argomenti e tutte le info sono in continuo aggiornamento su www.worldradioday.it.Dove si svolgerà il World Radio Day 2022?Il World Radio Day potrà essere seguito Domenica 13 Febbraio 2022 in diretta streaming sul sito ufficiale World Radio Day e in contemporanea su tutti i canali social di Radiospeaker.itPer info e contatti si prega di inviare una mail a [email protected], di telefonare al numero 06 88934047 oppure scrivere un Whatsapp al 366 366 71 66.Gli organizzatori del World Radio Day: Radio Speaker è una Media Company che si occupa di comunicazione, formazione e produzione radiofonica.

