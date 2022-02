Dimentica le mie canzoni, il video per San Valentino di Alberto "Caramella" Foà: con la bombastica Desi Rubini

12 febbraio 2022 a

In anteprima assoluta per i lettori e gli utenti di Libero il video di "Dimentica le mie canzoni", brano di Alberto "Caramella" Foà che, a dispetto del titolo, si fa davvero ricordare e cantare a tutto merito della musica di Massimo Germini (da un'idea di Mauro Galandrini) e delle vibranti parole d'amore che raccontano appunto una storia d'amore comune a tanti ma incredibilmente unica, come lo sono, tutte, le grandi storie d'amore. Per il video, non a caso in uscita a San Valentino, il cantautore, insieme alla produzione, ha scelto "Panattonin", piccolo locale dalla cucina milanese e ha voluto con sè due amici del ginnasio Antonio "Goss" Palatucci nei panni del chitarrista vorace e Roberto Cattaneo nelle vesti dell'oste, Nicoletta Ferrara a interpretare la "Signora in Rosso" e il giovane, bravissimo, cantattore Filippo Rovati.

Autentica rivelazione del videoclip è l'esordiente Desi Rubini, giovane modella veneta e campionessa italiana di karaté che si è presa letteralmente la scena ed è riuscita, con un'energia carica di erotismo e sensualità, a entrare nella parte alternando la leggerezza e le provocazioni dei movimenti sinuosi del ballo all'intensità degli sguardi -e dei baci, appassionati, vissuti, veri- con lo stesso artista.

E' Desi, bionda e occhi blu ma anima e personalità rosso fuoco ("un lato B da urlo e una lingua capace di sussurrare", commenta lui uscendo al solito dal politicamente corretto), a reggere l'intera storia nei tre-quattro minuti della canzone: la inventa lei, lo ama perdutamente, lo provoca, quasi lo tradisce, quando le "capita il pensiero" ne "fa cartaccia nel cestino", lo inchioda perfino a braccio di ferro e se ne va per sempre. Sempre che dura poco, tanto che appena fuori dal locale si scopre che dal cestino della carta ha ripreso le parole della canzone e che il cuore non riesce a liberarsi -e forse nemmeno vuole- di quello che i due provano l'uno per l'altro... La canzone è disponibile in tutti gli store digitali e nel cd "Basta unire i puntini", il video sul canale youtube di Engine Records all'indirizzo https://youtu.be/dw53FPfV3Bk.

