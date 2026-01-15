Affari Tuoi, Herbert Ballerina spiazza De Martino: "Cosa faccio nella vita"

La puntata del 14 gennaio di Affari tuoi su Rai 1, condotta da Stefano De Martino, è stata ricca di divertimento, tensione e momenti emozionanti. Protagonista Egidio, soprannominato "Caparezza" per i suoi capelli ricci voluminosi, progettista d’interni da Fiumicino (Roma), accompagnato dal marito Giuseppe, infermiere in un grande ospedale della capitale.La partita inizia con una freddura di Herbert Ballerina, il comico del programma che rompe il ghiaccio: "Sono un elettore a luci rosse, spoglio le schede". La battuta scatena subito risate e dà il via alla gara contro il Dottore.Nei primi tiri, Egidio elimina pacchi pesanti: via i rossi da 75.000 e 100.000 euro, più altri minori. Il Dottore offre 33.000 euro, rifiutata. Con una "tripletta Bluetooth" (pacchi blu), la coppia sceglie un cambio: lascia il 6 per il numero 1.

Seguono tritature di offerte (33.000, 38.000 euro), eliminazione del 200.000 euro e assegno sceso a 22.000 euro, ancora rifiutato.Restano un blu, due rossi (50.000 e 300.000 euro) e il pacco nero. Dopo un cambio rifiutato, Egidio chiama "mamma" aprendo un pacco legato alla sua data di nascita: esce il 300.000 euro, il massimo in palio. Offerta crollata a 10.000 euro, rifiutata.Nel finale thrilling, restano 50.000 euro e il pacco nero. Il Dottore propone un ultimo cambio; De Martino avverte: "Pensiamoci bene eh ragazzi".

Egidio e Giuseppe rifiutano, fidandosi del pacco scelto. Vincono 50.000 euro tra applausi, gioia del pubblico e lacrime di Egidio, consolato dal conduttore con un grande applauso. Nel pacco nero c’erano 20.000 euro, scelta azzeccata che ha evitato una beffa.