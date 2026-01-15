Real tv: crimini di strada, le baby gang sfondano

Il metodo funziona e il programma ha sfiorato il 4% di share nella notte tra lunedì e martedì con punte di 150mila spettatori: in onda riprese di scippi, aggressioni e minacce filmati dalle telecamere presenti in strada e con gli smartphone. Ma se è vero che i crimini stanno calando – dati 2025 dal Ministeroperché la sensibilità sociale è così elevata? Sicuramente il negazionismo di certe èlites suscita un profondo senso di indignazione e di impotenza.