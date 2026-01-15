Libero logo
Real tv: crimini di strada, le baby gang sfondano

di Klaus Davigiovedì 15 gennaio 2026
Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Real tv: crimini di strada)
Cosa c’è di più reale dei crimini di strada? Ne sanno qualcosa le nostre città attanagliate da fenomeni di deviazione come le baby gang, i maranza e la criminalità di quartiere. Una tendenza a cui anche la provincia italiana ha iniziato ad abituarsi, si pensi ad esempio ai numerosi casi di pickpocketing sui mezzi di trasporto. 

Interessante su questa riga il format Real tv: crimini di strada, in onda in tarda serata sul Nove, in cui la Iena Andrea Agresti analizza spiacevoli situazioni in cui ci si potrebbe imbattere mentre Manuel Spadaccini, Youtuber nonché carabiniere in congedo, fornisce consigli utili per reagire prima che sia troppo tardi. 

Il metodo funziona e il programma ha sfiorato il 4% di share nella notte tra lunedì e martedì con punte di 150mila spettatori: in onda riprese di scippi, aggressioni e minacce filmati dalle telecamere presenti in strada e con gli smartphone. Ma se è vero che i crimini stanno calando – dati 2025 dal Ministeroperché la sensibilità sociale è così elevata? Sicuramente il negazionismo di certe èlites suscita un profondo senso di indignazione e di impotenza.

