Valeria Fedeli emarginata dal Pd: cos'è successo prima della morte

È scomparsa a 76 anni a Roma dopo una grave malattia, Valeria Fedeli. Femminista autentica, Fedeli è diventata vicepresidente del Senato e nel 2016 ministra dell'Istruzione. Poi il tramonto parlamentare del 2022, con l’esclusione dalle liste del Pd per le ultime elezioni politiche. Nonostante questo l’ex esponente della Cgil non si è mai scomposta: "Come avrete visto, non sono candidata al prossimo Parlamento. Proseguirò il mio impegno politico sul territorio, per continuare a cercare soluzioni che migliorino la vita delle persone, in particolare delle donne e dei giovani", era stato il suo commento.

Con l’impegno a partecipare alla "campagna elettorale dal territorio dove abito, a Roma, insieme a tutta la comunità delle Democratiche e dei Democratici, cercando di essere soprattutto di supporto alle nuove generazioni che credono nella politica e vogliono dare nuova forza alla sinistra riformista e al Partito Democratico".

E così Fedeli è rimasta a osservare il nuovo percorso dem, quello guidato da Elly Schlein, da lontano. Coraggiosa, appassionata ed empatica in molti, anche nello schieramento opposto al suo, la ricordano con grande affetto. Complice il suo impegno ad ampio raggio: dai diritti civili - delle donne, in particolare - alla tutela del lavoro, fino alla scuola. "Colpita e addolorata" si dice la premier Giorgia Meloni, che di Fedeli sottolinea la "convinzione e passione" con cui ha vissuto le responsabilità nella politica e nel sindacalismo, suo primo amore.