Jannik Sinner, clamoroso su Cahill: "A fine anno c'ho parlato e..."

Jannik Sinner è pronto a rimettersi al centro della scena all’Australian Open, torneo che lo vede arrivare da campione in carica per il terzo anno consecutivo. Dopo una giornata divisa tra allenamento e momenti di decompressione, il numero 2 del mondo ha preso parte alla cerimonia ufficiale del sorteggio, occasione utile anche per tornare su uno dei temi più discussi degli ultimi mesi: la continuità del progetto tecnico con Darren Cahill.
Già 12 mesi fa l’argomento aveva acceso il dibattito, e ora la conferma ufficiale chiarisce definitivamente la direzione intrapresa. Cahill resterà al fianco di Sinner almeno per un’altra stagione, una scelta che va ben oltre l’aspetto tattico: “Io e Darren abbiamo avuto una bella chiacchierata alla fine dell’anno e abbiamo deciso di proseguire insieme almeno per un’altra stagione — dice Jannik — Per me è bellissimo, con lui mi sento al sicuro nel mio angolo, non solo io ma tutto il resto del team. E poi giocare in Australia con un membro del team australiano è qualcosa di molto buono e ovviamente cercheremo di fare il massimo”.
Un segnale di stabilità importante alla vigilia di uno Slam che negli ultimi anni è diventato terreno di conquista per Sinner, capace di trasformare Melbourne nel proprio fortino. Il torneo scatterà ufficialmente domenica 18 gennaio con l’avvio del tabellone principale e sarà seguito capillarmente in televisione e in streaming. Le partite saranno trasmesse in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre che su Discovery+ e Hbo Max, con la possibilità di seguire tutti i campi. L’edizione porta con sé anche un montepremi record: 111,5 milioni di dollari australiani (64,17 milioni di euro al cambio attuale), con un aumento del 16% rispetto al 2025. Un ulteriore segnale della crescita del primo Slam della stagione, pronto a riaccendere i riflettori su Jannik Sinner.