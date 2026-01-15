Jannik Sinner, clamoroso su Cahill: "A fine anno c'ho parlato e..."

Jannik Sinner è pronto a rimettersi al centro della scena all’Australian Open, torneo che lo vede arrivare da campione in carica per il terzo anno consecutivo. Dopo una giornata divisa tra allenamento e momenti di decompressione, il numero 2 del mondo ha preso parte alla cerimonia ufficiale del sorteggio, occasione utile anche per tornare su uno dei temi più discussi degli ultimi mesi: la continuità del progetto tecnico con Darren Cahill.

Già 12 mesi fa l’argomento aveva acceso il dibattito, e ora la conferma ufficiale chiarisce definitivamente la direzione intrapresa. Cahill resterà al fianco di Sinner almeno per un’altra stagione, una scelta che va ben oltre l’aspetto tattico: “Io e Darren abbiamo avuto una bella chiacchierata alla fine dell’anno e abbiamo deciso di proseguire insieme almeno per un’altra stagione — dice Jannik — Per me è bellissimo, con lui mi sento al sicuro nel mio angolo, non solo io ma tutto il resto del team. E poi giocare in Australia con un membro del team australiano è qualcosa di molto buono e ovviamente cercheremo di fare il massimo”.