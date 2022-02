Amici di Maria De Filippi, "Raimondo Todaro rischia il posto". Voci pesanti: cacciato per la Celentano?

Francesco Fredella 23 febbraio 2022 a

Sembra che la tensione sia arrivata alla stelle ad Amici. Adesso, Raimondo Todaro - da pochi mesi arruolato da Maria De Filippi nella scuola più famosa della tv - potrebbe rischiare il posto. Ricordiamo che ha deciso di lasciare Ballando con le Stelle – forse dicendo stop all'amicizia con Milly Carlucci – per arrivare ad Amici. Qualcuno l'ha definito un salto nel buio, ma semplicemente ha voluto interrompere una carriera come ballerino per diventare prof.

Adesso, se ne occupa della vicenda il settimanale Nuovo Tv - diretto da Riccardo Signoretti - che ipotizza quello che potrebbe accadere. Todaro, insomma, potrebbe perdere la poltrona da Professore ad Amici. Una mancata riconferma per la prossima edizione che, secondo Signoretti, sarebbe nell'aria da diverse settimane. Il motivo, però, sarebbe legato alle continue liti con Alessandra Celentano, sua acerrima nemica. Non c'è mai stata sintonia tra i due prof. che negli studi di Amici se ne dicono di tutti i colori, e gli attriti continuano anche dopo sui social.

Davvero la Celentano è intoccabile ad Amici? "A lui non conviene mettersi contro Alessandra perché così facendo rischia il posto. È già successo a tanti prima di lui”, avrebbe raccontato un insider (ben informato sui fatti). Tutti passano, ma la Celentano resta. Inossidabile. Se facciamo un passo indietro, impossibile dimenticare gli altri: Steve La Chance, Kledi Kadiu, Emanuel Lo, Timor Steffens, Natalia Titova, Luciano Cannito. Tutti spariti nel giro di poco tempo ad eccezione della Celentano. Molti sono andati via, lei resta. Come dire: non mettetevela contro.

Natalia Titova – che ha partecipato a Ballando con le Stelle - in una recente intervista ha detto di non essere a proprio agio ad Amici, tutta colpa dei contrasti con alcuni colleghi? La moglie di Rosolino si riferiva, forse, alla Celentano? Mistero, ma la storia di Todaro - che potrebbe saltare ad Amici - fa riflettere.



