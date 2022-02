Future Hits Live 2022 di Radio Zeta, ecco il primo Festival della Generazione Zeta

Francesco Fredella 25 febbraio 2022 a

Il conto alla rovescia è iniziato per il Future Hits Live 2022 di Radio Zeta, il primo e unico Festival della Generazione Zeta. Sul palco tutti gli artisti più amati dai giovani per un evento unico e inedito in Italia, si tratta di una festa imperdibile pensata su misura per rappresentare tutti i valori che caratterizzano la Generazione Zeta.

L’appuntamento con il “Future Hits Live 2022” è per il 9 giugno 2022 a Roma sul palco della Cavea all’Auditorium Parco della Musica, un luogo della capitale amatissimo dai ragazzi. Il Festival è in collaborazione con la Fondazione musica per Roma. Ed il countdown è iniziato da oggi: il 9 giugno sarà il primo giorno di festa per tantissimi studenti, con la scuola che avrà appena chiuso i battenti. La Generazione Zeta, rappresentata da tantissimi artisti che abbiamo anche visto a Sanremo, si riunirà a Roma: si tratta, sicuramente, del primo ed unico evento molto atteso da milioni di ragazzi. Top secret, per adesso, i nomi dei cantanti che arriveranno sul palco. Ma dalle indiscrezioni si parla di tantissimi artisti di rilievo, amati dai giovani, che faranno sognare tutti. E non solo la Generazione Zeta, di cui è portavoce Radio Zeta. I biglietti sono disponibili su ticketone.it



