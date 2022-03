Will Smith e Jada Pinkett, quando lei lo tradì con l'amichetto del figlio

29 marzo 2022 a

Lo schiaffo tirato da Will Smith a Chris Rock nella notte degli Oscar ha attirato non poche attenzioni sull'attore e soprattutto sul suo matrimonio con Jada Pinkett. L'aggressione sul palco, infatti, è avvenuta proprio dopo una battuta del comico sulla testa rasata della moglie di Will, che da tempo soffre di alopecia. Smith e Pinkett si sono sposati nel 1997 e hanno avuto due figli. Ma la loro unione è stata tutt'altro che convenzionale: tra di loro ci sarebbero stati tradimenti reciproci, trasgressioni, libertà incondizionata, grandi liti ma anche riappacificazioni.

In una recente intervista è stato l'attore stesso a dire: "Il matrimonio non può essere una prigione. Jada e io siamo una coppia aperta, la monogamia non può essere la perfezione, il nostro segreto è la libertà". Proprio questa libertà ha fatto sì che la Pinkett intrattenesse una relazione col rapper August Alsina, di 21 anni più giovane, conosciuto grazie al figlio Jaden. Il tutto in un periodo piuttosto complicato, mentre viveva da separata in casa con Will. Jada confessò il tradimento al marito pubblicamente, durante una diretta Facebook. Allo stesso tempo il rapper scrisse una canzone, "Entanglement" ossia "intreccio", che rese tutto ancora più chiaro. Il brano recita: "Ragazza, so che non la chiamiamo relazione / Ma stai sempre sco***ndo con me".

Secondo alcune indiscrezioni, tra l'altro, la Pinkett e Alsina avrebbero fatto sesso davanti a Willow, la secondogenita di Jada e Will. In ogni caso anche Smith ha ammesso di aver avuto delle storie. E non solo. Ha raccontato pure che il suo matrimonio è arrivato diverse volte al punto di rottura: "Abbiamo fatto tutto il possibile per separarci ma non ci siamo riusciti, è impossibile".

