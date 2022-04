Malena, quanto guadagna al mese mostrandosi senza veli (e come campa)

12 aprile 2022 a

a

a

Malena, la porno attrice scoperta e lanciata da Rocco Siffredi, si è raccontata nello studio di Belve con Francesca Fagnani nella puntata di venerdì 25 marzo. Molti dettagli piccanti e interessanti ha svelato l’attrice ma uno fra tutti ha colpito il pubblico. Questa sera la vedremo anche ospite al programma La Pupa e il Secchione dove avrà un ruolo fondamentale nella sorte dei concorrenti.

"A letto? Poca roba". Malena lo smaschera: chi è il super-vip "non attratto dalle donne" | Guarda

La Porno star, che in realtà di chiama Filomena Mastromarino, si è sempre raccontata senza falsi pudori e anche con la presentatrice più temuta del momento non si è lasciata intimidire dalle sue domande scomode. D’altronde il suo lavoro non lascia spazio alla timidezza e di conseguenza anche le sue risposte non sono da meno.

"Io Charlotte Angie la conoscevo". Malena sconvolgente dalla D'Urso: "Cosa mi ha scritto l'uomo che l'ha uccisa"

Malena si è data a questa carriera relativamente tardi, a 32 anni. Ma ha anche un passato di delegata del Pd, nel quale però non si è ritrovata molto, ammette. Ma il vero scoop di questa intervista è la cifra che l’attrice ha confessato di guadagnare grazie a Onlyfans: in un mese è riuscita a portare a casa anche 30mila euro, riporta Dagospia. Cifre da capogiro quelle confessate. La donna aggiunge poi un dettaglio in più sul suo orientamento sessuale: “Sono attratta dalle donne solo sessualmente, ma mi innamoro degli uomini” confessa alla Fagnani. Ammettendo però che da quando ha intrapreso questa carriera la sua vita sentimentale è pari a zero.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.