Victoria De Angelis, il topless che sconvolge gli Usa: come si è presentata sul palco del Coachella

Victoria De Angelis sa come far parlare di sé, oltre che per la musica sua e dei Maneskin. La bassista della rock band romana ha deliziato i fan del Coachella 2022, festival americano che è diventato ormai un punto di riferimento a livello internazionale, con una esibizione in topless. Non una novità per lei, che si può descrivere come bella, libera e trasgressiva anche nella scelta di cosa indossare, o non indossare.

Il “total black” con cui si è esibita Victoria non è affatto passato inosservato, dato che indossava soltanto dei copricapezzoli neri nella parte superiore del suo corpo. Gli scatti della serata al Coachella sono stati un trionfo di like per la De Angelis: più di mezzo milione di utenti li hanno graditi. Nel frattempo i Maneskin restano in pianta stabile a Los Angeles, dove si trovano per lavoro e non per vacanza: la rock band romana sta infatti lavorando a tempo pieno sul nuovo album, la cui uscita è prevista per la fine del 2022. L’attesa è ovviamente enorme, dato che i Maneskin nell’ultimo anno sono diventati un fenomeno globale.

E proprio per questo ha fatto molto rumore l’iniziativa di Damiano David sul palco del Coachella Festival: a un certo punto il frontman dei Maneskin ha urlato “free Ukraine, f*ck Putin” in sostegno al popolo aggredito dai russi per ordine di Vladimir Putin. In Italia ci sono state parecchie polemiche per una presa di posizione che è invece stata elogiata da milioni di persone in tutto il mondo.

