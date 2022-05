Ambra Angiolini, "fiamme sul set": grande spavento a Stromboli, cosa è successo

Francesco Fredella 26 maggio 2022 a

Disavventura per Ambra Angiolini, che si trova a Stromboli, nell’arcipelago delle Eolie. L'attrice ed ex conduttrice di Non è la Rai sta lavorando per una nuova fiction Rai. Da quello che si sa, le riprese sono iniziate da poco e c'è stato uno strano fuoriprogramma che sembra aver superato la finzione cinematografica. Ambra e la troupe hanno dovuto fare i conti con un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze peggiori. A raccontare i dettagli dell'incendio sono alcuni giornali, come Strettoweb.it.

Andiamo per gradi. Ambra sta lavorando ad un progetto tv interamente dedicato alle imprese della Protezione Civile italiana. E pare che per riprodurre la realtà sia stato appiccato un piccolo rogo (gestibile), ma le fiamme si sarebbero propagate in pochissimo tempo. Qualcosa deve essere andato storto. Forse, secondo la ricostruzione, la colpa è stata dello scirocco, che potrebbe aver provocato qualche serio problema. Per fortuna, però, l’incendio ha risparmiato le numerose villette della zona. Nessun ferito, solo tanta paura.

"Non so come e perché sia scoppiato l’incendio ma posso solamente dire che le dovute procedure sono state avviate immediatamente. […] Attendiamo anche noi di capire e sicuramente non staremo a guardare", sono queste le parole del sindaco di Stromboli che è possibile leggere su alcuni siti locali che raccontano l'accaduto. Sono partite subito le indagini. E' stata confermata, purtroppo, la morte di molti animali rimasti coinvolti nell'incendio.

