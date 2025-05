Ambra Angiolini, "mi aveva devastato": la rivelazione

"Faccio feste solo per cose sbagliate. Tipo l'unico 4 di mia figlia Jolanda a scuola, tra l'altro non per colpa sua ma di tutta la classe": Ambra Angiolini lo ha rivelato a Stasera C'è Cattelan su Rai 2. Poi ha proseguito: "Lei mi chiamò al telefono disperata, così io a casa preparai una torta con sopra il numero 4. 'Festeggiamo il fatto che anche tu sei umana', le dissi. Io ero molto sollevata: lei vive in quell'orrore di dover essere sempre perfetta, una cosa che a me aveva devastato. Per non devastare mia figlia, ho festeggiato così la sua imperfezione".

Parlando della sua esperienza a XFactor come giudice, invece, ironicamente ha detto: "Loro sapevano cantare a differenza mia. Sono stata la pioniera dell'autotune, prima di Cher. Ho pianto per due edizioni, mi rivedevo in loro ed ero disperata all'idea che alcuni non potessero più vedersi accendere la luce. Ho scoperto di essere in pre menopausa grazie al programma...".