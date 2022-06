Blanco e Mahmood, lite nel backstage? Ecco tutta la verità, una spiazzante rivelazione

Francesco Fredella 17 giugno 2022 a

a

a

Nessuna lite. Solo chiacchiericci, voci di corridoio, fake news: Blanco e Mahmood, che hanno vinto Sanremo, sono più uniti che mai. Tra loro c'è una grande complicità artistica che tutti hanno notato sin da subito. Ma, da rumors, pare che i due abbiano litigato: condizionale d'obbligo perché questa indiscrezione viene presto smentita dai diretti interessati, che il 9 giugno si sono esibiti al Radio Zeta Future hits live 2022 (il primo Festival della Generazione Zeta che ha letteralmente spopolato).

Fedez e il tumore al pancreas: "Quando penso ai miei figli...". Lo sfogo rubato: in lacrime





Si parla di un loro presunto litigio nel backstage, appunto "presunto" perché non è mai esistito. Ora i due smentiscono categoricamente. “Abbiamo litigato? Non lo sapevo, ora ti blocco”, dice Mahmood. Sembra che del pettegolezzo abbia parlato per primo Today, parlando di questo attrito che invece viene smentito da molti giornalisti oltre che dai diretti interessati. Infatti, i due - nell'aria hospitality - sono stati insieme, hanno parlato e scherzato.

"Ecco perché oggi non si parla più di mafia". Claudio Santamaria, la nuova sfida in tv

Quindi come mai è circolata questa voce? Mistero. Come fanno sapere alcuni siti, che riprendono la notizia di Today, "Mahmood avrebbe usato un po’ il telefono, poi si sarebbe seduto in disparte in attesa del suo momento. Blanco, dal lato opposto della sala, avrebbe preferito guardare una partita di biliardino anziché parlare con l’amico". Ma c'è una motivazione: i due erano concentrati per l'esibizione in modo diverso. Mahmood pare che preferisca, prima di salire sul palco, stare in silenzio, da solo. Blanco, invece, esorcizza lo stress in modo diverso. Tutto qui.

"Cosa c'è tra Virginia Raffaele e Claudio Baglioni?", la foto che li "inchioda": beccati così | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.