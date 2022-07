Pippo Franco, esplode l'ira del figlio: "Vi dico io come sta davvero mio padre"

Francesco Fredella 13 luglio 2022 a

a

a

Pippo Franco ha avuto un ictus. E suo figlio Gabriele, che sui social è molto attivo, parla delle condizioni di salute del comico romano, star per due decenni del famoso teatro Bagaglino. Sembra che ora stia meglio, ma le sue condizioni - quando è stata diffusa la notizia - erano disperate. E' stato Alessandro Rosica, blogger, a raccontare su Instagram del malore di Pippo Franco. Rosica aveva parlato di "condizioni terribili”, ma le cose per fortuna sono cambiate.

La foto che imbarazza il generale Figliuolo: chi è il dottore al suo fianco. Green pass, una brutta storia



Il comico è stato ricoverato al Gemelli di Roma e ora è fuori pericolo. Anche Estate in diretta, condotto da Roberta Capua e Gianluca Semprini si è occupato di Pippo Franco. Poi Gabriele Franco, sempre tramite Instagram Stories, ha fatto chiarezza in serata sulla situazione clinica di suo padre. "Di questi tempi i giornalisti non solo fanno i processi, ma anche le diagnosi. Siete fantastici. Se potessi parlare scoppierebbe una rivolta civile una volta per tutte, quindi sto zitto. Ma quanto vi piace farvi prendere in giro? Non avete idea. Il mio vecchio sta bene. Ringrazio Allah, il Compassionevole, il Misericordioso. Grazie a tutti voi che mi avete scritto", ha scritto. Sembra, dalle sue parole, che Gabriele Franco si sia convertito all'Islam. Molti lo ricordano per la sua partecipazione a Temptation island.



"Green pass falsi". Terremoto da Massimo Giletti: in studio spuntano nomi pesantissimi

Molti di voi, tra le altre cose, potrebbero ricordarsi di Gabriele Franco per la sua partecipazione a Temptation Island. Il figlio di Pippo Franco aveva preso parte all’edizione 2019 dello show di Canale 5 insieme all’ora fidanzata Silvia, con la quale sarebbe finita subito dopo la fine del programma. Suo padre si era subito riverto perplesso per quella storia d'amore. E in un’intervista a noi di Libero Quotidiano, aveva rivelato di aver conosciuto a malapena Silvia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.