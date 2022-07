Britney Spears,"svegliarsi a Londra in perizoma": scatto bollente a letto

Francesco Fredella 22 luglio 2022 a

Il mattino ha l'oro in bocca. È proprio così, tutto vero. Britney Spears - una delle artiste più social di sempre - ha pubblicato una foto da appena sveglia, nella quale è impossibile non notare un particolare molto hot. "Svegliarsi a Londra in perizoma", la secca frase a corredo dello scatto. La Spears ha ben 40 milioni di followers. E tutti sono abituati alle sue performance super hot. Decine, anzi centinaia, di like e reazioni. Non fa scalpore il suo seno nudo, con i capezzoli coperti dalle mani e da "cuoricini". Poi un mini tanga.

La 40 enne fa sempre parlare di sé. In passato soprattutto per la questione del padre (che era il suo amministratore di sostegno), ma anche per la vicenda hot che l'ha coinvolta. Sembra, però, che la cantante sia stata censurata da Instagram: un piccolo giallo, cosa è accaduto? Il lato B coperto solo da un grande cuore è sparito. Potrebbe averlo cancellato o ci ha pensato la piattaforma social? Domande a cui è difficile rispondere.

Intanto, sullo sfondo c'è tutta la vicenda dello scorso mese di novembre, legata a suo padre. Una serie di cause, tra tribunali e carte bollate, di cui tutto il mondo ha parlato. In ogni caso, la questione sembra essere chiusa adesso. Tutto finito.