Christian De Sica, "rotto le p***": sfogo brutale, con chi ce l'ha

Una riflessione postata sui social da Christian De Sica sta facendo discutere molto. Un “ma che è sta cafonata?!” dei giorni nostri, quella del celebre attore, che si è scagliato contro una categoria ben precisa di persone: “Ma certi non si sono rotti le palle di pubblicare quello che mangano, mentre ballano abbracciati e poi si odiano, le panoramiche delle discoteche tutte uguali, i tuffi dai motoscafi di lusso comprati facendo i tuffi?”.

“E basta - ha tuonato De Sica - ma possibile essere diventati così cafoni?”. Lo sfogo dell’attore può apparire un po’ straniante, dato che è stato il grande protagonista di pellicole tanto amate quanto criticate, in cui venivano rappresentati ed elevati all’ennesima potenza i vizi e le virtù degli italiani, soprattutto quelli medi. Dagli anni ’80 fino a tempi più recenti, De Sica ha riempito le sale dei cinema con i suoi film, connotati da una forte comicità e anche da una certa “cafonaggine”.

Evidentemente per l’attore ormai la realtà ha superato la finzione, divenendo intollerabile. A giudicare dal suo sfogo, De Sica sembra non tollerare più quegli eccessi, quella superficialità tutta italiana che spesso è stata messa in risalto nelle pellicole in cui ha recitato e che sono diventati dei successi al botteghino per decenni.