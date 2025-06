Jeff e Lauren in tutte le salse

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Tg e talk) Oltre 25 milioni di italiani hanno seguito il matrimonio fra il miliardario Jeff Bezos e la giornalista Lauren Sanchez per più di 5 minuti. Se i tempi di consumo si accorciano a un minuto, si arriva alla cifra monstre di 35 milioni di utenti che si sono informati su wedding reality veneziano grazie alla tv. Numeri record per un evento che di religioso in fondo ha poco, tutto focalizzato sulla mondanità, il toto nomi dei partecipanti, i colpi di scena. Come numeri siamo a livelli di grandi eventi come l’annuncio del nuovo Papa, di Sanremo e delle finali di tennis odi calcio. Ottimi ascolti per i programmi che hanno puntato i fari su questi quattro giorni a cominciare dai contenitori piu forti, come anche Uno mattina (+0.7%), crescono Pomeriggio 5 (+0.6%) e Mattino 5 (+0.6) come è anche interessante il caso dell’elitario Tg2 post (+0.3%). Per non parlare dei Tg a cominciare dal Tg5 già molto forte al mattino che ha superato il 22%. Così come Studio aperto (12.3% nel day time). Il Tg1 non è da meno: l’edizione delle 20 venerdi sera ha sfiorato il 25.5%.