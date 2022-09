Stefania Sandrelli, gli ultimi drammatici anni con Soldati: quando si è ammalato...

Francesco Fredella 01 settembre 2022 a

Stefania Sandrelli in crisi con il suo storico compagno. E’ il magazine Oggi, che intervista Stefania Sandrelli, a dare la notizia. Ora l’attrice si è lasciata andare a profonde dichiarazioni nel corso del Festival di Venezia 79, in programma fino al 10 settembre al Lido. (Tra l’altro la Sandrelli è infatti una delle interpreti del film Acqua e Anice di Corrado Ceron, che presenterà in questi giorni in anteprima alla kermesse veneziana).

La confessione arriva nel corso della chiacchierata. E spiega che con Giovanni Soldati il sentimento pare che si sia affievolito giorno dopo giorno. “Si è ammalato, ha avuto bisogno di aiuto. Io non potevo non esserci. Non potevo. […] Forse ora è giusto farlo, giusto per me. Mi fa bene… Quando si è ammalato eravamo da tempo stanchi l’uno dell’altra. Io ero distratta da altre persone, lui probabilmente pure. Ci sentivamo obbligati a vivere insieme. Gli ultimi anni con lui sono stati anni di rinunce. All’affetto. A una carezza", racconta. E poi: "È un uomo onesto. Non finge, mai… Forse si è stancato di una donna troppo impegnativa, di essere l’uomo della Sandrelli.”

Ma non mancano le grandi soddisfazioni sul lavoro, che le regala da sempre tante emozioni. “Ho fatto più di cento film, televisione, teatro, ho diretto un’opera. Girare “Acqua e Anice” mi è piaciuto immensamente, ma la mia vita professionale sta per finire. Se mi dispiace? Ma no, ho dato tanto, ho fatto tanto… Mi preoccupa solo che se smetto di lavorare il mio tenore di vita cambierà”, dice.