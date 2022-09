Laura Chiatti, trasparenze "proibite" a Venezia: come si presenta sul red carpet

05 settembre 2022 a

Laura Chiatti non è passata affatto inosservata sul red carpet della Mostra internazionale del cinema di Venezia. “Esco poco di casa, ma quando esco…”, ha scherzato l’attrice pubblicando sui social alcuni scatti che la ritraggono in tutta la sua bellezza in quel di Venezia. Per l’occasione ha scelto un gioco di trasparenze davvero micidiale, che l’hanno fatta risultare estremamente sensuale.

Laura Chiatti ha infatti indossato un abito lungo nero, con spalle scoperte e drappi trasparenti, accompagnato da tacchi alti neri lucidi e capelli sciolti ma tirati indietro con il gel. Trucco impeccabile, come tocco finale: così l’attrice è risultata più sensuale che mai. Ovviamente si sono sprecati i “mi piace” e i commenti agli scatti pubblicati sui social. “Che bomba”, ha scritto il marito Marco Bocci, che come sempre non ha lasciato dubbi sul forte legame con la moglie. I due sono ormai da anni una delle coppie più belle e solide del mondo dello spettacolo.