Alessandro Gassmann nella bufera: "La Regina Elisabetta morta? Mi dispiace per..."

09 settembre 2022 a

a

a

Alessandro Gassmann scatena la polemica. Anche l'attore, come tanti, ha voluto esprimere un pensiero dopo la morte della Regina Elisabetta. Il suo però non è andato giù agli utenti del web, che l'hanno criticato. "È morta oggi una anziana signora che mi stava simpatica - ha scritto su Twitter l'attore -, ha fatto una vita bellissima e piena di responsabilità, vivendo in castelli e spostandosi a volte in carrozza. Mi dispiace per la sua morte, come mi dispiace per la morte di chiunque".

Regina Elisabetta, lo scandalo di cui nessuno parla: ecco cosa non sapete...

Parole che hanno sollevato la bufera: prima per la frase "come per la morte di chiunque", poi per l'aver voluto sottolineare che ha fatto una "vita bellissima, vivendo in castelli e spostandosi a volte in carrozza". Ecco allora le risposte: "Non è una semplice persona anziana è un qualcuno che ha fatto storia...è l'ultimo monarca di una storia che fu che piaccia o no. È come suo padre che ha fatto la storia del cinema e altri che fanno lo stesso mestiere no", scrive un utente mentre altri aggiungono: "A volte, si vuol essere per forza alternativi. Si può anche non dir niente, a volte".

"Mi fa schifo". Rita Dalla Chiesa travolge Alessandro Gassmann. Soffiata sui vicini? Ci va giù pesante dalla D'Urso

E ancora: "Che brutto tweet per onorare una Sovrana che nel silenzio e nell’ombra ha supportato tante decisioni storiche che hanno segnato la nostra vita. Lo ritengo quasi denigratorio e offensivo". Ma c'è anche chi ci va giù più pesante: "Io invece se muori tu, stappo una bottiglia".