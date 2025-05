Gassman censura il teatro di Gallarate intitolato al padre

L’ordine è imperativo, come se lo pronunciasse dal balcone di piazza Venezia: «Togliete il nome di mio padre dal teatro di Gallarate». Mancava la nuova esibizione di Alessandro Gassmann, a cui stavolta non è servito un palcoscenico oppure una macchina da presa. Gli è bastato stralunare gli occhi per una manifestazione anti-immigrazione nella struttura intitolata al suo genitore per rimettere i panni dell’estremista di colore rosso. «Togliete il nome di mio padre del Teatro Condominio». Alessandro Gasmann è stato categorico nel suo messaggio al sindaco di Gallarate (Varese) Andrea Cassani (Lega) due giorni dopo il Remigration Summit, la riunione che aveva l’obiettivo di indicare la strada per evitare «la “sostituzione etnica in Europa”», che si è svolta proprio sabato scorso nella città lombarda.

Un’uscita davvero strabiliante quella di togliere la dedica di un teatro per una manifestazione politica. E si è beccato la replica del sindaco: Vittorio Gassmann, «uomo di cultura eclettico, non ebbe mai paura di esternare la propria appartenenza politica» e «come tutte le persone di valore, che hanno fatto la storia del nostro Paese, probabilmente non avrebbe combattuto con la censura aprioristica le idee altrui ma con la forza di idee più convincenti». La risposta di Cassani ad Alessandro Gassmann è assolutamente rispettosa e non certo nel suo stile capriccioso.