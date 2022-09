Sabrina Ferilli, Meloni come Mussolini: lo sfregio gratuito, ecco la foto

26 settembre 2022 a

a

a

La vittoria del centrodestra ha dato il via a una vera e propria crociata vip. Dopo Damiano dei Maneskin, ecco che è Sabrina Ferilli a commentare il trionfo di Giorgia Meloni. E l'attrice lo fa con un post su Instagram in cui viene inquadrato il monitor del treno con la scritta: "Il treno viaggia in orario" e poi la didascalia "Nuova era!". Il riferimento è chiarissimo: la showgirl ha alluso al luogo comune per il quale "con Mussolini i treni erano sempre in orario". Uno sfregio, ormai narrativa tipica della sinistra che nella campagna elettorale non ha fatto altro che gridare al fascismo. E i risultati si sono visti.

"L'Italia sprofonda verso il fascismo": l'ultima porcata-vip contro la Meloni

Ma non è la prima volta che la Ferilli scende in campo. Già i giorni scorsi l'attrice si era scagliata contro il presidente ungherese Viktor Orban, che ha imposto alle donne in gravidanza di sentire il battito del feto prima di abortire. "La donna - tuonava la Ferilli - continua comunque a essere l’individuo al quale sono rivolte più forzature e umiliazioni. La nostra utilità è solo nel procreare. Come un mammifero qualsiasi. Ma se decidi di prendere in mano la tua vita, di fare scelte autonome che escono fuori dalle direttive della società, che sono ancora ‘ridotte’ a moglie e madre, sono ca…".

E anche se oggi è stata più ambigua, il messaggio rimane chiarissimo. D'altronde la tendenza politica dell'attrice non è un segreto. Icona della sinistra nel 2016 ha virato verso il Movimento 5 Stelle, votando Virginia Raggi. Nel 2019, poi, il dietrofront ancora una volta a favore del Partito democratico con la sua partecipazione alle primarie.