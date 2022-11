Jennifer Lopez, "lo beve ogni giorno". Così a 53 anni: il suo segreto

Francesco Fredella 23 novembre 2022 a

Le rughe sono, da sempre, il nemico numero uno di tutti. Vip e non vip. Ora spunta una curiosità, che i tabloid di mezzo mondo stanno riportando, su Jennifer Lopez: a 53 anni è bella più che mai, con un fisico mozzafiato ed invidiabile. Per lei il tempo sembra che si sia fermato. Come mai? Oltre a seguire uno stile di vita sano, niente cibi grassi e alcool, la moglie di Ben Affleck pare che beva costantemente del tè allo zenzero guarnito con una fetta di limone. "Un vero e proprio toccasana dalle diverse proprietà benefiche", dicono alcuni esperti. Il motivo? Presto detto: lo zenzero contiene il gingerolo, una sostanza dai potenti effetti antinfiammatori e antiossidanti. Sembrerebbe questo l'ingrediente segreto che aiuterebbe tanti uomini e tante donne a ritrovare il giusto equilibrio. Sempre gli esperti dicono: "Lo zenzero previene l’invecchiamento precoce e dunque la perdita di collagene".

Nessun ritocchino per la Lopez, che sembra avere qualche altro segreto: utilizzerebbe la crema solare sul viso tutti i giorni (un'abitudine che va avanti da quando aveva vent’anni). Tanto sport, alimentazione sana, niente alcool e caffè. Ma in questi casi sarebbe sempre opportuno ascoltare il parere dei medici per capire come migliorare l'apporto calorico seguendo un'alimentazione corretta che non sia eccessiva. Sempre Jennifer Lopez racconta che l'allenamento fa parte, ormai della sua vita da molti anni. Due sessioni al giorno, senza esagerare, di attività cardio ed esercizi a corpo libero. A 53 anni i risultati si vedono: la Lopez resta una delle star più amate al mondo.