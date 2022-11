Luca Argentero, "grave problema di salute": rivelazione-choc della moglie

23 novembre 2022 a

a

a

"Luca ha avuto un serio problema di salute": Cristina Marino fa questa rivelazione sul marito, Luca Argentero, in un'intervista a DiPiù Tv. I due sono finiti di nuovo sotto la luce dei riflettori per la partecipazione a "Celebrity Hunted – Caccia all’uomo", uno show targato Amazon. Si tratta di una sorta di reality in cui i concorrenti devono correre, nascondersi, mettersi alla prova. Il problema per Argentero si sarebbe verificato proprio durante le riprese di questo programma.

Fiorello, ecco in che casa vive: pazzesco, quello che pochissimi sanno

"Mentre giravamo, Luca ha avuto un serio problema di salute, un problema alla schiena - ha raccontato la Marino -. Ha iniziato a provare dolore, a zoppicare. Per quanto lo amo, lo avrei portato in braccio vedendolo così sofferente. E mi sono preoccupata molto per lui". In ogni caso, non si tratterebbe di nulla di nuovo: "Era un problema che aveva e che, dopo un periodo in cui stava meglio, purtroppo è tornato inaspettatamente alla ribalta nel bel mezzo della lavorazione di Celebrity Hunted", ha chiarito l'attrice.

"Ce lo hanno offerto a tutte". Proposta indecente, la vip sconvolge la Fagnani

Ora, comunque, l'attore sta meglio: "Sembrava che dovesse essere operato, ma poi, almeno per ora, ci hanno detto che può andare avanti senza finire sotto i ferri”, ha proseguito la moglie. Per la partecipazione della coppia al reality, comunque, ci sono parecchie aspettative. Anche perché i due hanno sempre preferito mantenere riservata la loro intimità. In Celebrity Hunted, però, i loro fan avranno l’occasione di osservare uno spaccato della loro vita.