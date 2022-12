Ballando con le Stelle, la sorella della Carlucci: "Cosa accade dietro le quinte"

01 dicembre 2022 a

Anna Carlucci alza il velo su Ballando con le Stelle. La sorella di Milly in un'intervista a Today spiega come stanno le cose dopo le polemiche di questi giorni sul programma e i veleni tra i componenti della giuria.

Le parole di Anna Carlucci sono fin troppo chiare: "Il clima è di grande serenità. Le liti tra i giudici non sono una novità, li ho sempre visti discutere e andare d'accordo. Voglio anche precisare che a differenza delle edizioni estere di Ballando con le stelle come pure del Cantante Mascherato dove la giuria viene guidata nei commenti dagli autori con un auricolare e le puntate non sono in diretta, da noi il giurato dice quello che vuole e se ne assume la responsabilità a 360 gradi".

Poi però ci sono i social e qui la Carlucci spiega cosa avviene: "Sui social si parlano, si accusano, ognuno fa i suoi commenti. Immagino che qualcosa si diranno, ma il programma non fa da tramite a ciò che si dicono. Siamo tutti adulti e vaccinati". Infine tende la mano sul caso Montesano: "Sulla faccenda di Enrico dico che in qualsiasi contesto, ad ogni persona accusata di qualcosa, viene data la possibilità di parlare. Credo che almeno sarebbe giusto concederlo".