Ore 14, esplode l'ira di Milo Infante: "Da oggi cambiamo nome"

05 dicembre 2022

Milo Infante è una furia. Il suo programma "Ore 14" oggi è andato in onda in ritardo. Un ritardo che non è stato digerito dal conduttore che in apertura di puntata ha immediatamente fulminato chi lo precedeva nel palinsesto: "Buongiorno e buon inizio di settimana ben ritrovati con l’informazione di Ore14 che da oggi ufficialmente s’intitolo Ore 14 e circa perché sono le 14:07. Si è fatto tardi per via dei programmi che ci hanno preceduto".

Uno sfogo che non è passato inosservato. Poi il conduttore ha dato il benvenuto ad un nuovo programma della rete che ha un conduttore che di fatto potrebbe fare la differenza nello share: Rosario Fiorello. "Quest’oggi la nostra rete ha dato il benvenuto al nuovo show ha portato un sorriso nelle case degli italiani", ha affermato Infante. Poi nel corso della puntata il conduttore ha animato il dibattito sui fatti di cronaca con Monica Setta, Roberta Bruzzone e Monica Leofreddi. Ma quando si è avvicinata la chiusura della puntata, Infante ha voluto fare un precisazione che ha stupito il pubblico: "Devo chiudere perché noi cerchiamo di non sforare". Insomma la "guerra dello sforamento" agita il pomeriggio di Rai Due e quanto pare questo non sarà l'ultimo duello...