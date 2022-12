Benedetta Rossi e Marco Gentili, ecco quanto guadagnano

07 dicembre 2022 a

Un successo inaspettato quello di Benedetta Rossi. Per la foodblogger tutto è iniziato con una giardiniera in agrodolce e da quel momento il suo profilo Instagram è iniziato a crescere. Ad oggi sul social Benedetta vanta ben 4,4 milioni di seguaci. "Un giorno, era più o meno il 2015, mi arriva una notifica Facebook in cui mi si dice che uno dei miei video aveva raggiunto 4 milioni di visualizzazioni. Io mi sono spaventata e non scherzo", confessa al Corriere della Sera sottolineando che la svolta è arrivata grazie al marito. "Ho cercato di spronarla a continuare. Le ho consigliato di essere sempre sé stessa, senza forzature, convinto che quella fosse la sua qualità più originale. E ne sono convinto ancora oggi", dice la sua Marco Gentili, l'uomo che le sta accanto dal 2009, anno in cui si sposarono alle Hawaii.

Ma Benedetta non è seguita solo sui social. Grazie all'enorme successo la foodblogger ha avuto l'opportunità di essere protagonista di un programma tv, di scrivere libri e di dar vita a un cartone animato ma anche un podcast per bambini. Quanto basta a far ammettere a Marco che "guadagniamo tanto ma la cosa che ci sembra più rilevante è dire come investiamo i guadagni. Con una scuola alberghiera della zona abbiamo creato uno spazio di studio dove fare alternanza scuola lavoro e i più bravi li stiamo assumendo. Ne abbiamo già presi quattro". Tra un impegno e l'altro non dimenticano di dedicarsi un po' di tempo per loro.

Il segreto? Organizzare fughe improvvise: "I giorni in cui siamo da soli sono pochissimi. Senza contare le presenze virtuali: per noi leggere quello che dice la community è lavoro ma anche passione, dunque ci dedichiamo molto tempo". La ricetta con cui ha conquistato Marco? Niente piatti afrodisiaci: "Sarò sincero. Anche io come lei sono uno dai gusti semplici e allora quando mi dice “dai, facciamo una polenta insieme”, mi fa felice".