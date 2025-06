Michael Jackson infiamma la notte

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo



CHI SALE (Michael Jackson-L’uomo allo specchio) Torna a crescere il consumo televisivo notturno. Sarà che parecchi italiani son già in vacanza, sarà il caldo, sarà che le movide sia nei grandi che nei piccoli centri ci impediscono di dormire, tant’è che si registra un netto trend in salita. È il caso dell’offerta del Nove che giovedì in tarda serata ha puntato su due perle dedicate a Michael Jackson: prima il film biografico Michael Jackson-L’uomo allo specchio in cui si esplora la vita del “Re del pop” da 13enne fino all’età adulta, accusato di molestie a minori ma mai abbandonato dai fan; poi il doc Killing Michael Jackson con le testimonianze dei tre investigatori che hanno condotto le prime indagini sulla sua morte avvenuta 16 anni fa, il 25 giugno 2009. Sommando i due speciali la rete del gruppo Warner Bros. Discovery ha raggiunto 300mila persone tra le 23:30 e le due di notte con picchi al 5%, interessando in primis boomer e over 45 (6%) ma pure i teenager (4.5%). Se le temperature dovessero consolidarsi, c’è da scommettere che la fascia degli insonni diventerà terreno di contesa.