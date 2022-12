Malgioglio, confessione sulla Carrà: "Cosa mi ha detto prima di morire"

10 dicembre 2022 a

a

a

"Prima che se ne andasse mi aveva salutato dicendomi che quando arrivavo io, la televisione cambiava colore": una confessione commovente quella che Cristiano Malgioglio ha fatto su Raffaella Carrà. Intervistato dal settimanale Nuovo, il cantante e conduttore del nuovo show di Rai2 Mi casa es tu casa, ha voluto ricordare quella che lui stesso un po' di tempo fa ha definito "la numero uno". La Carrà, tra l'altro, è stata la padrona di casa del format Mi casa es tu casa, che qui in Italia è affidato a Malgioglio.

"In privato". Heather Parisi, sconvolgente rivelazione su Lorella Cuccarini

“Questa è la cosa più bella che mi sia mai sentito dire - ha continuato l'artista, ricordando le ultime parole della collega - e mi fa credere di essere capace di fare il mio lavoro”. Sempre nell'intervista a Nuovo, Malgioglio ha detto: "Sono sicuro che se lei potesse vedere il mio show, si farebbe tante risate". Poi ha confessato che porterà Raffaella per sempre nel suo cuore e di essere sicuro che lei dal cielo lo protegge.

"Ho incontrato Oprah Winfrey e mi ha toccato il ciuffo": i segreti di Malgoglio

Parlando di Mi casa es tu casa, ha spiegato che il punto di forza della trasmissione è l’ironia, ma anche i sentimenti, che non mancano mai. Poi, tornando di nuovo a Raffaella, ha fatto una rivelazione: “La sigla, che canto con la band spagnola Varry Brava, è una bomba e la dedico proprio a lei”. Malgioglio, comunque, ha sottolineato: “Non voglio si facciano paragoni tra me e la Carrà, di Raffaella ce ne è una sola e nessuno sarà mai come lei”.