Ferrinis, bachata e flamenco: il ritorno con il singolo "Baila"

Il poliedrico duo musicale composto da Maicol Ferrini e Mattia Ferrini, in arte Ferrinis, ha lanciato Baila, un mix di bachata e flamenco che ha lo scopo di arrivare a tutti e unisce le voci dei Ferrinis al sound latino. Brano leggero, provocatorio, vuole solo ricordare che ciò che sembra non sempre è; la spensieratezza si può raggiungere ballando sotto il sole e ritrovando noi stessi. Il beat di Baila è lento, un sound sensuale che si mescola a bachata e flamenco, un genere che spopola da tempo in sud America.

Dopo Musica Caraibica pubblicata solo qualche mese fa, ecco, quindi Baila. Ma come nascono i Ferrinis? Il gruppo musicale è nato all’inizio dell’estate 2020 da due fratelli con la passione, sin da piccoli, per la musica in particolare la dance. Durante la quarantena i due fratelli hanno deciso di dedicarsi al 100% alla musica, componendo basi e testi scritti unicamente da loro. Dopo il successo del primo singolo, i Ferrinis hanno prodotto altri pezzi, come Davy Crockett distribuito da una delle più grandi label al mondo, Sony, Roulette, Sale, Io Per Te Morirei e Musica Caraibica, il loro ultimo singolo estivo, tutti su Spotify e YouTube, con milioni di stream. La musica, per loro, non ha età!