Morto Lando Buzzanca, aveva 87 anni: solo pochi giorni fa, le parole del figlio

Addio a Lando Buzzanca: l'attore si è spento a 87 anni, era ricoverato a Villa Speranza a Roma. Nelle ultime settimane si era tornati a parlare di lui: il figlio Massimo, infatti, in una recente intervista al Corriere della Sera, aveva rivelato come il padre soffrisse di "una demenza senile grave, uno stato che è partito dall'afasia". Se ne va così un pezzo di storia del nostro paese.

Buzzanca era stato portato lo scorso anno in una Rsa dopo un ricovero che si era reso necessario per via di una caduta nell'aprile 2021. Lo scorso 8 novembre, poi, l'attore era stato trasferito al Policlinico Gemelli in seguito alla rottura di un femore. Infine era stato trasferito nel centro di riabilitazione dove è morto. Nato a Palermo in una famiglia di attori, studiò nella città natale e a soli 17 anni si trasferì a Roma, dove rimase per gran parte della sua vita.

Protagonista della commedia all'italiana degli anni '60 e '70, fu in un primo periodo fortemente osteggiato dalla critica. Poi però ottenne un grande successo di pubblico. Recitò con alcuni tra i più grandi attori italiani dell'epoca. Fu protagonista anche nel teatro e sul piccolo schermo. Rimase attivo fino agli anni 2000, soprattutto con la serie "Il restauratore" e poi nel 2016 con la partecipazione a Ballando con le stelle, il talent di Milly Carlucci su Rai 1.