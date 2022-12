Katia Follesa da Fiorello? Occhio al vestito: scivolone rovinoso

20 dicembre 2022 a

a

a

Gaffe per Katia Follesa ospite di Fiorello a Viva Rai 2!. Nella puntata in onda martedì 20 dicembre, la comica ha fatto preoccupare e non poco. Mentre Fiorello commentava le notizie del giorno, all'interno dello studio montato su strada si sentivano dei rumori dal palco del terrazzo. E, una volta data la linea per mostrare chi ci fosse, ecco spuntare la Follesa. Katia si è mostrata in versione Lady Gaga e ha cantato e ballato la celebre Bad Romance.

"Passa la prostata ma ti viene l'infarto": Fiorello, la battuta più spinta

Tutto perfetto se non fosse che una volta iniziato a scendere le scale per raggiungere lo studio, la Follesa è inciampata nel pomposo abito. Inutile dire che la preoccupazione, così come le risate, non è mancata. Non a caso Fiorello ha ammesso di aver riso fino alle lacrime. "Niente - ha ironizzato la stessa Katia tranquillizzando sulle sue condizioni -, volevo dire che anche io sono pronta per Sanremo".

E ancora, lanciando un vero e proprio appello ad Amadeus (presente sotto forma di cartonato): "Sono pronta. Vorrei partecipare. Cosa mi manca per Sanremo? Ama pensaci, anche perché vengo via a poco, tra l’altro". Dello stesso parere Fiorello che si è sbilanciato a favore della Follesa arrivando a definirla "davvero brava".